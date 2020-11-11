Amsterdamse stadsbus mogelijk geraakt door kogel op de Slotermeerlaan

De politie is dringend op zoek naar getuigen en camerabeelden nadat dinsdagavond 10 november mogelijk werd geschoten aan de Slotermeerlaan in Amsterdam. 'Daarbij is een rijdende stadsbus geraakt waarin op dat moment passagiers werden vervoerd. Gelukkig is er niemand gewond geraakt', zo meldt de politie die onderzoek doet naar de precieze toedracht.

Melding stadsbus mogelijk geraakt door kogel

Rond 22.15 uur krijgen hulpdiensten meldingen dat een rijdende stadsbus geraakt is, mogelijk door een schot. De bus reed voorbij Plein 40-45 toen er plots een harde knal werd gehoord. 'Voorafgaand aan de harde knal zouden getuigen een vechtpartij hebben gezien op de trambaan bij de Slotermeerlaan. Of deze incidenten verband met elkaar houden, wordt nog onderzocht', aldus de politie.

Zichtbare inslag in achterste deur van bus

Ter plaatse treffen agenten de bus aan waarbij de ruit van de achterste deur een zichtbare inslag heeft. Deze inslag is mogelijk veroorzaakt door een kogel. De GVB en politie hebben passagiers en getuigen opgevangen. Kort daarna heeft het team Forensische Opsporing onderzoek verricht en sporen veiliggesteld. Ook is er direct een buurtonderzoek gestart waarbij camerabeelden zijn gevorderd.

Getuigen gezocht

Getuigen die informatie hebben over het mogelijke schieten of de mogelijke vechtpartij worden gevraagd zich te melden bij de politie. Elke tip kan het onderzoek verder helpen.