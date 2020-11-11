Drie tieners aangehouden na reeks inbraken bij Amsterdamse brandweerkazernes

De recherche heeft in een lopend onderzoek drie jongens van 13, 16 en 17 jaar uit Amsterdam aangehouden op verdenking van inbraken in brandweerkazernes in Amsterdam en Duivendrecht. 'In de ochtend van dinsdag 10 november 2026 zijn de verdachten aangehouden en zijn er huiszoekingen gedaan', zo meldt de politie woensdag.

Drie kazernes

De verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij de inbraken in drie kazernes. Het gaat daarbij om brandweerkazerne Willem en kazerne Osdorp in Amsterdam en kazerne Duivendrecht in Duivendrecht.

Onderzoek

De recherche startte een uitgebreid onderzoek na een reeks van inbraken in brandweerkazernes deze zomer. Daarbij werden goederen en gespecialiseerde apparatuur weggenomen. Deze apparatuur is essentieel om levens mee te kunnen redden.

Impact

De impact is groot bij de brandweermensen. De brandweerkazerne is hun veilige onderkomen, waar zij zich ophouden en slapen. Door de inbraken heeft de brandweer de levensreddende apparatuur, zoals knippers en spreiders, dus niet meer tot hun beschikking. 'Bovendien hebben ze door de inbrakenreeks verschillende maatregelen moeten nemen die invloed hebben op de uitruktijd', aldus de politie.