Politie houdt zes verdachten aan na meerdere ernstige geweldsincidenten in Zaanstreek

De politie heeft woensdag 11 november zes aanhoudingen verricht na meerdere ernstige geweldsincidenten afgelopen juli in de Zaanstreek. De aangehouden verdachten zijn tussen de 17 en 19 jaar en komen uit de gemeente Oostzaan, Wormerland en Zaanstad. Hun rol wordt onderzocht.

De politie heeft zes verdachten aangehouden in het onderzoek naar meerdere ernstige incidenten, waaronder explosies, brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen. De incidenten hebben een grote impact gehad inwoners van de betreffende gemeenten.

Teamchef Rick Janssen: ‘’ We begrijpen dat inwoners zich zorgen hebben gemaakt. Als er 's nachts een explosie naast je woning plaatsvindt, maakt het voor jou niet uit welk conflict daarachter zit. Het is schrikken en kan een groot gevoel van onveiligheid geven. Ik ben blij dat we in dit onderzoek zes aanhoudingen heeft kunnen verrichten. Niemand komt hier ongestraft mee weg’’.

Meerdere conflicten

Het is volgens de politie belangrijk om de verschillende incidenten goed te duiden. Janssen: ‘’Er is geen sprake van één groot conflict in de Zaanstreek. We zien meerdere conflicten met verschillende achtergronden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om relationele, zakelijke, drugsgerelateerde of criminele conflicten’’. Binnen de lopende onderzoeken houdt de politie er wel rekening mee dat sommige incidenten mogelijk met elkaar in verband staan. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Politie verricht onderzoek naar meerdere betrokkenen

Het onderzoek richt zich niet alleen op de personen die de geweldsincidenten daadwerkelijk hebben uitgevoerd, maar ook op degenen die mogelijk opdracht hebben gegeven, anderen hebben aangestuurd of de uitvoering op een andere manier hebben gefaciliteerd.