27 procent meer faillissementen in oktober dan jaar eerder

In oktober 2026 zijn 69 bedrijven meer failliet verklaard dan in oktober van het vorig jaar. 'Er zijn vrijwel evenveel faillissementen uitgesproken als in september', zo meldt het CBS donderdag.

322 faillissementen in oktober

Per honderdduizend bedrijven waren er meer faillissementen dan een jaar eerder.

In oktober 2026 zijn 322 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn 69 faillissementen meer dan een jaar eerder, en 1 meer dan in september. 'De faillissementsgraad was met 8,5 faillissementen per honderdduizend bedrijven in oktober 2026 hoger dan een jaar eerder', aldus het CBS.

Faillissementsgraad hoger dan een jaar eerder

De faillissementsgraad kwam in oktober uit op 8,5. Een jaar eerder werden er per honderdduizend bedrijven 6,8 bedrijven failliet verklaard. De faillissementsgraad, die vanaf 2015 berekend wordt, was tot nu toe met 24,8 het hoogst in maart 2015. In augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per honderdduizend bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad en nam deze in 2025 weer licht af. Vanaf half 2025 schommelt de waarde rond de 7 en 8.

Grootste ontwikkeling faillissementsgraad in de industrie

In oktober zijn naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca. Per honderdduizend horecabedrijven gingen er 25,1 failliet, een jaar eerder waren dat er 23,3. De faillissementsgraad in de industrie kende echter de grootste ontwikkeling. Daar steeg de faillissementsgraad van 19,5 vorig jaar, naar 24,8 faillissementen per honderdduizend industriebedrijven in oktober 2026.

De cijfers per sector zijn niet gecorrigeerd voor zittingsdagen van de rechtbank.