Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Gelderse Hierden

In Hierden (gemeente Harderwijk, provincie Gelderland) is opnieuw vogelgriep vastgesteld. 'Het gaat nu om een besmetting bij een vermeerderingsbedrijf voor eenden', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

9.500 eenden geruimd

Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van LVVN besloten de circa 9500 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Eerder ruimingen bij zelfde bedrijf Hierden

'Dit bedrijf in Hierden is driemaal eerder geruimd vanwege een vogelgriepbesmetting: tweemaal in 2022 en eenmaal in 2025. Op 9 november werd in Hierden ook al een andere vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf met eenden vastgesteld, dit bedrijf is inmiddels geruimd', aldus het ministerie.

Vervoersverbod

Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, bestaande uit een beschermingszone met een straal van 3 kilometer, en een bewakingszone van 10 kilometer. In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie liggen 2 pluimveebedrijven, waarbij op een van deze bedrijven op 9 november 2026 een vogelgriepbesmetting is vastgesteld, waarna dit bedrijf is geruimd. In de 3-kilometerzone liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 11 andere pluimveebedrijven.