Politie houdt man (45) aan op verdenking van vuurwapenhandel

De politie heeft donderdagochtend 12 november een 45-jarige man uit Oost-Souburg aangehouden op verdenking van handel in vuurwapens. 'De aanhouding volgt uit een lopend politieonderzoek. Op meerdere locaties vinden doorzoekingen plaats', zo meldt de politie donderdag.

Doorzoekingen sporthal, woningen en loods

De verdachte is rond 07.30 uur aangehouden aan de Sloeweg in Vlissingen. In het kader van het onderzoek doorzoekt de politie onder meer een sporthal in Vlissingen, verschillende woningen en een loods.

Onderzoek gaat verder

Met de aanhouding van de 45-jarige man is het onderzoek nog niet afgerond. De politie zet het onderzoek voort en sluit meer aanhoudingen niet uit. Over de resultaten van de doorzoekingen volgt op een later moment meer informatie.