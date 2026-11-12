Defensie koopt nieuwe Human Training Centrifuge

Het Centrum voor Mens en Luchtvaart van de Koninklijke Luchtmacht krijgt de beschikking over een nieuwe Human Training Centrifuge (HTC). 'Leverancier JFJ Aviation & Defence levert de nieuwe HTC op in oktober 2028. De centrifuge om piloten te trainen komt in een nieuw pand te staan', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Huidige HTC verouderd

'De huidige HTC stamt uit een periode net na de tweede wereldoorlog. Door het intensieve gebruik door militairen en astronauten uit eigen land en het buitenland is deze toe aan vervanging. Daarnaast zijn vliegtuigen, techniek en missies door de jaren heen ook veranderd, wat vernieuwing nodig maakt', aldus het ministerie.

G-krachten training

De nieuwe HTC brengt de nodige verbeteringen en vernieuwingen met zich mee. De centrifuge wordt daarmee essentieel om piloten fysiek en mentaal nog beter voor te bereiden op hoge G-krachten. Die kunnen tijdens vluchten oplopen tot 9 keer de aardse zwaartekracht, wat tot bewustzijnsverlies en verlies van controle kan leiden. Door hier beter tegen bestand te zijn, wordt de operationele veiligheid en missiebereidheid van Defensie vergroot.

Astronauten

Alle luchtmachtvliegers en die van 22 andere landen gaan trainen met de nieuwe HTC. Ook astronauten zullen er gebruik van maken. De nieuwbouw voor de HTC komt in Soesterberg, de bakermat van de militaire luchtvaart en de luchtvaartfysiologie en -geneeskunde. Het F-35 Pilot Readiness Centre bijvoorbeeld, heeft Soesterberg ook als thuisbasis.

Vanaf oktober 2028 beschikt Defensie zo over een internationaal richtinggevende trainings- en onderzoeksfaciliteit die voldoet aan de hoogste standaarden van wetenschap en techniek.