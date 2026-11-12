donderdag, 12. november 2026 - 13:05 Update: 12-11-2026 13:06
Brand in woningcomplex Venlo, politie vermoedt brandstichting
Foto: MV
Venlo
Na een explosie is vannacht rond 04.30 uur brand uitgebroken in de centrale hal van een woningcomplex aan de Van Postelstraat in Venlo. Door de explosie en de brand ontstond schade in en aan de centrale hal. Er raakte niemand gewond.
De brandweer kwam snel ter plaatse en kreeg het vuur korte tijd later onder controle. De politie heeft afgelopen nacht uitgebreid onderzoek gedaan op de locatie. Daarbij zijn onder meer sporen veiliggesteld. Vandaag wordt het onderzoek voortgezet, onder andere met een buurtonderzoek.