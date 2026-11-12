Negen verdachten aangehouden in groot drugsonderzoek in Rotterdam

De politie heeft in een onderzoek naar verdovende middelen negen verdachten aangehouden. 'Bij de aanhoudingen zijn ook drugs en grote sommen cash geld aangetroffen', zo meldt de politie donderdag.

Arrestatieteams ingezet

Maandag 9 november stapten arrestatieteams op elf adressen in Rotterdamse woningen en bedrijfspanden binnen. 'Onder andere locaties op de Spiegelnisserkade in Crooswijk, de Joliotplaats in Ommoord en de Watergeusstraat en Aleidisstraat in Delfshaven werden doorzocht. Naast verdovende middelen en geld zijn er ook auto’s in beslag genomen', aldus de politie.

Drugsdelicten en witwassen

Het gaat om negen mannen in leeftijden tussen 27 en 40 jaar. Acht daarvan komen uit Rotterdam en een uit Den Haag. Ze worden allen verdacht van deelname aan een criminele organisatie gericht op het plegen van drugsdelicten. Drie van hen worden ook verdacht van witwassen. Alle verdachten zitten in beperkingen en worden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie is in volle gang. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.