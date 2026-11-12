Koning bestuurt militaire drone

Drones zijn niet meer weg te denken van het slagveld. 'Daarom liet koning Willem-Alexander zich bijpraten over de ontwikkelingen van onbemenste systemen bij Defensie. Drone-eenheden van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers gaven hem vandaag een uniek inkijkje op de Bernhardkazerne in Amersfoort', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Vijand gebruikt ook drones

Tijdens 3 demonstraties maakte de koning kennis met het inhoudelijke drone-optreden. Wat komt er kijken bij de besturing? Maar ook: welke innovaties zijn er en hoe snel gaat dat? De doorontwikkeling van drones en het optreden ermee is een proces dat continue doorgaat. Tegelijkertijd gebruikt ook de vijand deze systemen en is het belangrijk om je tegen deze dreiging te kunnen verdedigen. Ook hierin werd de koning door militairen meegenomen.

Koning vliegt zelf met drone over parcours

Mariniers en militairen van de landmacht legden de koning de fijne kneepjes van het vak uit. Zo legde Willem-Alexander zelf de laatste hand aan een drone die militairen daar maken. Vervolgens kon hij zelf ervaren hoe ingewikkeld het besturen ervan kan zijn. 'Onder begeleiding van een instructeur vloog de vorst zelf met een ‘First Person View’-drone over een parcours', aldus het ministerie.

Oefening

Ook deed de koning mee aan een oefening, waarbij een drone een object moest raken. In een gevechtssituatie is dit onbemenste systeem uitgerust met een explosief, waarbij het te raken object moet worden vernietigd. Daarnaast was het aan Willem-Alexander om een vijandige drone uit te schakelen.

Grote stappen

De Nederlandse krijgsmacht zet al jaren grote stappen om dit relatief nieuwe fenomeen te integreren in het militaire optreden. Vanwege de enorme snelheid in technologische ontwikkelingen werkt Defensie intensief samen met kennisinstituten en het – veelal Nederlandse – bedrijfsleven. Defensie wil binnen 5 jaar de helft van de militaire slagkracht en inzet onbemenst laten zijn. Op die manier zouden militairen minder veiligheidsrisico moeten lopen.