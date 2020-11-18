FNV: Zeven nieuwe stakingen Streekvervoer in november en december

FNV-leden in het streekvervoer hebben het eindbod van de werkgevers met een overweldigende meerderheid verworpen. 'Ze gaan niet akkoord met verslechteringen en ze willen hun werk gezond kunnen blijven doen, met voldoende hersteltijd en zekerheid over hun inkomen. Daarom komen er nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV kondigen een reeks stakingsdagen aan, te weten 23 en 24 november en 3, 4, 14, 15 en 18 december', zo meldt vakbond FNV woensdag.

'Slecht eindbod werkgevers'

‘Onze collega’s brengen je naar je werk, zorgen dat je naar school kunt en dat je bij familie op bezoek kunt gaan’, zegt Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer. ‘Dat doen zij ook vroeg in de ochtend, laat op de avond en in het weekend. Zij zijn trots op hun vak. Wat zij vragen, is dat ze dit werk kunnen blijven volhouden. De werkgevers hebben hun kans gehad om met een fatsoenlijk voorstel te komen. Dat hebben ze niet gedaan. In plaats daarvan kwamen ze met een slecht eindbod. Daarom gaan we opnieuw actievoeren.’

Verslechteringen niet van tafel

Het eindbod van de werkgevers (VWOV) bevat onder meer verslechteringen van de regelingen voor oudere werknemers. Vanaf 50 jaar krijgen werknemers nu 9 extra betaalde vrije dagen (adv). De gemiddelde werkweek wordt een uurtje korter en oudere werknemers hoeven geen late diensten meer te rijden. De werkgevers willen deze grens opschuiven naar 53 jaar. Ook minder werken vanaf 63 jaar wordt moeilijker. Bovendien willen de werkgevers de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag (OT) afschaffen. Dat kan voor veel werknemers leiden tot een flinke inkomensachteruitgang.

Mensen

‘Achter zulke regelingen zitten mensen’, zegt Van der Gaag. ‘Een chauffeur die na jaren met wisselende diensten meer tijd nodig heeft om bij te komen. Een collega die zich afvraagt of het werk tot aan het pensioen vol te houden is. Een gezin dat rekent op een vast inkomen. Voor hen hebben deze voorstellen grote gevolgen.’

Begrip voor reizigers

De vakbonden beseffen dat de stakingen ook reizigers raken. ‘We begrijpen heel goed hoe vervelend het is als je vervoer uitvalt’, zegt Van der Gaag. ‘Onze leden helpen reizigers iedere dag op weg. Juist daarom valt het hun zwaar om het werk neer te leggen. Goed openbaar vervoer heeft mensen nodig die dit werk kunnen én willen blijven doen. De reden dat we meteen een reeks aankondigen is dat de reizigers er rekening mee kunnen houden. We hopen dan ook begrip voor deze acties.’

Een oplossing blijft het doel

‘We willen graag tot een cao komen waarmee onze leden met vertrouwen verder kunnen’, aldus Van der Gaag. ‘Daarvoor is beweging van werkgevers nodig. Hun eindbod is belachelijk. Zodra er uitzicht is op goede afspraken, gaan we graag in gesprek. Werknemers en reizigers verdienen een oplossing.’