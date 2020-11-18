GTA 6: wat betekent de populaire gamerelease voor werkgevers?

Op 19 november verschijnt Grand Theft Auto VI (GTA 6), een van de meest besproken gamereleases van de afgelopen jaren. De langverwachte release zorgt niet alleen voor enthousiasme onder gamers, maar mogelijk ook voor extra verlofaanvragen en ziekmeldingen. Dat fenomeen is niet nieuw: ook rond de release van GTA 5 in 2013 namen de verlofaanvragen toe en werd zelfs een piek in het aantal ziekmeldingen gesignaleerd.

Met GTA 6 lijkt dat scenario opnieuw actueel te worden. Maar hoe ver reikt de vrijheid van werknemers om vrij te nemen voor hun favoriete game? En wat kunnen werkgevers doen bij ongeoorloofde afwezigheid of een twijfelachtige ziekmelding?

Arbeidsrechtadvocaten Rachelle Mourits en Laila Landman van Blenheim Advocaten leggen uit wat werkgevers kunnen doen als werknemers vrij willen nemen voor de release en waar de juridische grenzen liggen.

Mag je als werkgever een verlofaanvraag weigeren?

Ook rond de release van GTA 6 geldt: de werkgever volgt in beginsel de vakantiewensen van de werknemer. Of het nu gaat om een vakantie, festival of gamerelease, de werknemer bepaalt in beginsel zelf wanneer en waaraan hij zijn vakantiedagen besteedt.

De werkgever mag een aanvraag slechts weigeren als sprake is van gewichtige redenen. Die redenen moeten bovendien concreet worden toegelicht. Een algemene weigering is in beginsel niet genoeg. Dat blijkt ook uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 25 september 2025. In die zaak had de werkgever verlof geweigerd met een algemene verwijzing naar ‘seizoensdrukte’. De rechtbank vond dat onvoldoende concreet. Omdat de weigering niet rechtsgeldig was onderbouwd, kon de afwezigheid van de werknemer niet zonder meer als ongeoorloofd worden aangemerkt en was het door de werkgever gegeven ontslag op staande voet onterecht.

Geldige redenen voor verlofweigering kunnen zijn de bezetting op de betreffende dagen en de (on)mogelijkheid om vervanging te regelen. De werkgever moet daarbij binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, gewichtige redenen voor de weigering aanvoeren. Gebeurt dat niet, dan kan de vakantie overeenkomstig de wensen van de werknemer zijn vastgesteld. Snel en concreet reageren is dus belangrijk: uitstel kan de werkgever in deze verlofquest duur komen te staan.

Wat als de werknemer toch wegblijft na geweigerd verlof?

Is een verlofaanvraag rechtsgeldig en duidelijk afgewezen, dan kan een werknemer niet alsnog op eigen initiatief vrij nemen. Doet hij dat toch, dan kan sprake zijn van ongeoorloofde afwezigheid of werkweigering. In uitzonderlijke gevallen kan dat zelfs een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren.

Of daarvan sprake is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij is onder meer van belang of de werkgever het verlof terecht heeft geweigerd en of voor de werknemer duidelijk was dat hij geen toestemming had om weg te blijven.

Een werkgever doet er daarom verstandig aan de aanvraag én de afwijzing goed vast te leggen. Denk daarbij aan het moment waarop het verlof is aangevraagd en afgewezen en de concrete bedrijfsbelangen die aan de weigering ten grondslag liggen.

Ontbreekt een duidelijke vastlegging, dan kan al snel discussie ontstaan over de vraag of de werknemer wist dat hij zonder toestemming afwezig was. Een duidelijke en onderbouwde schriftelijke afwijzing kan die discussie voorkomen.

Wat kan een werkgever doen bij een ziekmelding na een afgewezen verlofaanvraag?

Een ziekmelding moet afzonderlijk worden behandeld. Ook als de werknemer kort daarvoor verlof heeft gevraagd voor GTA 6, mag de werkgever niet zelf vaststellen dat de werknemer niet ziek is. De werkgever mag vragen naar de verwachte duur van het verzuim, maar de medische beoordeling hoort bij de bedrijfsarts of arbodienst.

De timing van een ziekmelding kan voor de werkgever uiteraard aanleiding zijn om extra alert te zijn. Zeker wanneer een werknemer zich ziek meldt kort nadat een verlofaanvraag voor de release van GTA 6 is afgewezen, mag dat vragen oproepen. De werkgever hoeft dergelijke opvallende omstandigheden niet te negeren en kan de werknemer conform het verzuimprotocol laten oproepen bij de bedrijfsarts. Daarbij geldt wel een belangrijke grens: een verdachte timing rechtvaardigt nader onderzoek, maar geeft de werkgever niet het recht om zelf de ziekmelding te weigeren.

Blijkt achteraf dat de werknemer zich bewust onterecht heeft ziekgemeld om een afgewezen verlofaanvraag alsnog te omzeilen, dan kan dat gevolgen hebben voor de loondoorbetaling. Hoewel de hoofdregel is dat de werkgever het loon moet doorbetalen, ook wanneer de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht, geldt daarop een uitzondering als het niet verrichten van de arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Goed verdedigbaar is daarom dat een werknemer die zich opzettelijk vals ziekmeldt om alsnog vrij te zijn voor de release van GTA 6, over die dag geen recht heeft op loon.

In uitzonderlijke gevallen kan een dergelijke handelwijze zelfs een ontslag op staande voet rechtvaardigen. Zo oordeelde de Rechtbank Rotterdam op 20 december 2022 dat een werknemer die probeerde zijn vakantie te verlengen door zich ziek te melden en daarbij onjuiste informatie te verstrekken, zich schuldig had gemaakt aan zodanige misleiding en ongeoorloofde afwezigheid dat ontslag op staande voet gerechtvaardigd was.