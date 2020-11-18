Vrouw ernstig gewond na steekincident aan de Boompjes in Rotterdam
Aan de Boompjes in Rotterdam vond woensdagochtend 18 november rond 06:45 uur een steekincident plaats. Hierbij raakte een 46-jarige vrouw uit Rotterdam ernstig gewond. Ze werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar. De politie heeft ter plaatse een 46-jarige man uit Den Haag aangehouden.
De vrouw werd aangevallen in haar auto, waarbij de politie er rekening mee houdt dat het incident zich afspeelde in de relationele sfeer. De toedracht wordt verder onderzocht.
Na het incident kwam de Forensische Opsporing ter plaatse om sporenonderzoek te doen. De weg werd hierdoor deels afgesloten. Rond 09:15 was het onderzoek afgerond, waarna de weg weer werd vrijgegeven.