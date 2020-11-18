Rotterdam

Aan de Boompjes in Rotterdam vond woensdagochtend 18 november rond 06:45 uur een steekincident plaats. Hierbij raakte een 46-jarige vrouw uit Rotterdam ernstig gewond. Ze werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert buiten levensgevaar. De politie heeft ter plaatse een 46-jarige man uit Den Haag aangehouden.