Politie doorzoekt pand motorclub in Rijswijk op verdenking vuurwapenhandel

Onder leiding van een Officier van Justitie heeft de politie vrijdagavond 20 november een pand aan de Steenplaetsstraat in Rijswijk doorzocht. Dit meldt de politie zaterdag.

Motorclub Brotherhood Somos Calle

'In het pand is de motorclub Brotherhood Somos Calle gevestigd. Een onderzoek naar handel in vuurwapens heeft geleid tot de doorzoeking. Er zijn gegevensdragers, administratie en een vuurwapen in beslag genomen. Een persoon, een 63-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor het bezit van dat vuurwapen', meldt de politie.

'Signalen handel in vuurwapens'

'Door signalen ontstond het vermoeden dat leden van de Brotherhood zich bezighouden met handel in vuurwapens. Dit zou ook gebeuren in het pand waar de Brotherhood Somos Calle gevestigd zit', aldus de politie.

Tijdens de loop van het onderzoek is de politie samen opgetrokken met de gemeente. Deskundige van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT)

hebben een bestuurlijke schouw in verband met de onvergunde situatie in het pand en de impact op de openbare orde en veiligheid, uitgevoerd.

Burgemeester Rijswijk

De burgemeester van de gemeente Rijswijk, Huri Sahin, heeft de locatie van de Brotherhood in het pand met spoed gesloten. “De politie heeft gisteravond goed en doortastend opgetreden. Ik heb grote waardering voor hun inzet. Voor nu is het belangrijk dat er een einde is gemaakt aan deze criminele activiteiten. Ik kan me voorstellen dat de politieactie indruk kan hebben gemaakt op de omwonende. Ik heb het pand direct na de actie laten sluiten. Criminele activiteiten geven we in Rijswijk geen enkele ruimte. Daar zetten we ons elke dag voor in.” aldus Huri Sahin.

Arrestatieteam

In verband met de mogelijke gevaarzetting is als eerste een arrestatieteam naar binnen gegaan. Nadat het sein veilig was gegeven, is de Mobiele Eenheid en het onderzoeksteam aangekomen. Hier is een veilige werkomgeving gecreëerd door middel van zwarte schermen.

Onderzoek

Vanuit de doorzoeking zal de politie samen met verschillende partners kijken naar de mogelijkheden in dit onderzoek. Daaruit zal er gekeken worden naar bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen.

Aanpak Outlaw Motorcycle Gangs

Voor de civiel verboden Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) is een landelijk handhavingsverbod van kracht. Bij ondermijningssignalen en/of gepleegde strafbare feiten zal er dus zowel strafrechtelijk- als bestuursrechtelijk gehandhaafd worden. De politie blijft nauwlettend monitoren, maar schaalt de specifieke integrale aanpak af en verlegt de focus van clublidmaatschap naar concrete misdrijven.

Haags Economisch Interventie Team (HEIT)

Het HEIT is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Den Haag met onder andere de politie, Belastingdienst, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, NVWA, het UWV en regionale omgevingsdiensten. Het team valt bestuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag, maar wordt ingezet in 27 gemeenten binnen de politie-eenheid Den Haag.

