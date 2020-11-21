Nederlandse F-35’s landen op Finse snelweg

Een spectaculair moment afgelopen vrijdag tijdens de oefening Protective Fence. 'In het Finse Kuopio maakten meerdere Nederlandse F-35-gevechtsvliegtuigen een landing op de Highway 9, een belangrijke snelweg in het gebied. Hiermee laat de Koninklijke Luchtmacht zien minder afhankelijk te zijn van vaste bases', zo meldt het ministerie van Defensie.

Protective Fense en Agile Tiger

'Protective Fence loopt synchroon aan een andere oefening van de luchtmacht: Agile Tiger. Dit houdt in dat 1 F-35-squadron opereert vanuit Finland (Protective Fence), het andere squadron vanuit Nederland, op Vliegbasis Gilze-Rijen (Agile Tiger). Hiermee kan de luchtmacht het concept Agile Combat Employment (ACE) in de praktijk brengen. Oftewel: laten zien dat je niet afhankelijk bent van 1 vaste thuisbasis, maar flexibel en verspreid kunt opereren', aldus het ministerie.

Belangrijk

Dat is belangrijk, want als een locatie door dreiging of schade tijdelijk niet beschikbaar is, moeten squadrons in staat zijn vanaf andere locaties hun missie voort te zetten. Naast de landing op de Finse snelweg, wordt er in het Scandinavische land ook onder meer getraind vanaf civiele vliegvelden. Het ACE-concept werd ook vorig jaar getraind.

Kennisoverdracht

Door te trainen in Finland, versterken de squadrons niet alleen de eigen wendbaarheid en paraatheid. Ook vindt er een kennisoverdracht plaats met een NAVO-bondgenoot. Finland heeft namelijk al jarenlang ervaring met het ACE-concept. Bovendien biedt het land ruimte om dit soort realistische scenario’s te trainen die in Nederland lastig of zelfs onmogelijk zijn.

'Eigen kijk op het concept'

Luitenant-kolonel-vlieger Pascal ‘Smiley’ Smaal, commandant 322 squadron: “De Finse Luchtmacht heeft een unieke positie. Zij hebben namelijk een eigen kijk op het concept. In Finland is de hele samenleving ingericht op het verdedigen van het land. Dit zien en ervaren wij hier nu in Kuopio, waar we nauw met ze samenwerken. Wij moeten ook in staat zijn om onze Noord-Europese bondgenoten te verdedigen, dus hier trainen en integreren is voor ons enorm belangrijk.”

Gilze-Rijen

Het squadron dat vanuit Gilze-Rijen opereert, richt zich tijdens Agile Tiger op het trainen van de combat skills, zoals avondvliegen, het bijtanken met draaiende motoren en het laden van wapens. De beide oefeningen lopen nog tot en met 27 november.