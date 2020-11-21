Verdachte (31) neersteken vrouw in auto aan de Boompjes Rotterdam langer vast

De 31-jarige Rotterdammer die afgelopen woensdag een 46-jarige vrouw zou hebben neergestoken aan de Boompjes in Rotterdam, blijft langer vastzitten. 'De rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam heeft vrijdag besloten het voorarrest van de verdachte met veertien dagen te verlengen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Poging doodslag

De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Uit het onderzoek door de politie onder leiding van het OM blijkt dat de man en het slachtoffer samen in de auto zaten toen hij haar aanviel.

Relatie

'Het vermoeden is dat hij onder invloed was van drugs. Verdachte en slachtoffer hadden een relatie. Er zijn eerder geen meldingen van huiselijk geweld gedaan. Het slachtoffer raakte ernstig gewond bij de steekpartij, maar is buiten levensgevaar. Verder onderzoek naar de toedracht loopt nog', aldus het OM.