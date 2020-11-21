Vier aanhoudingen na vondst vuurwapens in auto in Rotterdam

Als agenten vrijdag op zaterdag 21 november een auto willen controleren in Rotterdam, gaat deze er vandoor. 'Na een korte achtervolging wordt op de Leliënstein duidelijk waarom', zo meldt de politie zaterdag.

Stopteken genegeerd

Rond 00.20 uur gaven agenten de bestuurder een stopteken op de Schere in Rotterdam. Hij ging er echter meteen vandoor. Na een achtervolging door enkele straten reed de bestuurder zich vast op de Leliënstein in Rotterdam tegen een auto.

Vuurwapen op grond

Een agent zag een vuurwapen op de grond liggen. Hierop werd de zogeheten Benaderingstechniek Gevaarlijke Personen (BTGP) gestart. De verdachten luisterden niet meteen naar de bevelen van de agenten, waarop een agent twee waarschuwingsschoten lost. Daarna kwamen de vier mannen één voor één uit de auto. Ze werden direct aangehouden en geboeid overgebracht naar bureau.

Tweede vuurwapen

'Tijdens het doorzoeken van de auto vonden agenten nog een vuurwapen. De twee vuurwapens zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht', aldus de politie. De vier mannen (29 jaar uit Rotterdam, 26 jaar uit Groningen, 47 uit Apeldoorn en 26 jaar uit Schiedam) zitten nog vast en worden verhoord.