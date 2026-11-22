Vogelgriep vastgesteld bij leghennenbedrijf Collendoorn, alle 8.600 dieren geruimd

In het Overijsselse Collendoorn is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 8.600 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van LVVN.

Vervoersverbod

Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, bestaande uit een beschermingszone met een straal van 3 kilometer, en een bewakingszone van 10 kilometer. In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. In de 3-kilometerzone liggen 9 pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 40 pluimveebedrijven.

Verspreiding voorkomen

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.