Helft mensen zag of vermoedde in 2025 verdachte situatie in hun buurt

49 procent van de mensen van 15 jaar of ouder zei in 2025 dat er zeker of vermoedelijk een of meerdere verdachte situaties in hun buurt voorkwamen in de afgelopen twaalf maanden. Het gaat meestal om witwassen van geld of zwart geld, en om drugsgerelateerde situaties. Drugsgerelateerde situaties worden het vaakst gesignaleerd in de grote steden en langs de landsgrenzen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het artikel ‘Verdachte situaties in Nederlandse buurten’ op basis van cijfers uit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor.

Verdachte situaties in de buurt die te maken hebben met witwassen van geld of zwart geld zijn bijvoorbeeld bedrijven waar bijna nooit klanten komen (22 procent van de mensen noemt dit), buurtbewoners met onrealistisch dure spullen (16 procent) en/of bedrijven waar je alleen met contant geld kunt betalen (12 procent). Bij drugsgerelateerde verdachte situaties (29 procent) gaat het vooral om het dealen van drugs (25 procent). Meestal gaat het om vermoedens van verdachte situaties; er zijn minder mensen die het zeker weten.

Vaker in meer verstedelijkte gemeenten

Hoe meer verstedelijkt de gemeente, hoe meer inwoners zeggen dat verdachte situaties voorkomen. In zeer sterk stedelijke gemeenten zegt 56 procent dit te weten of te vermoeden, tegenover 39 procent in niet-stedelijke gemeenten. Hetzelfde beeld is te zien bij de verschillende soorten verdachte situaties.