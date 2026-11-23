Nieuwe campagne 'Veilig op School' van Stichting School & Veiligheid

Van online invloeden tot polarisatie: scholen staan voor uitdagingen op het gebied van sociale veiligheid. Daarom lanceert Stichting School & Veiligheid met ondersteuning van het ministerie van OCW de campagne Veilig op School, waarin directe en gratis ondersteuning voor het primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo centraal staat.

De sociale veiligheid op school staat onder druk. Uit recent onderzoek van State of Youth blijkt dat school of studie voor één op de vijf jongeren (12 t/m 17 jaar) een plek is waar zij zich regelmatig onveilig voelen. Tegelijkertijd signaleren onderwijsprofessionals dat maatschappelijke ontwikkelingen en online invloeden steeds vaker doorwerken in de klas.

Recent onderzoek van Stichting School & Veiligheid, uitgevoerd door Ipsos I&O, naar de invloed van de manosfeer laat zien dat 78 procent van de onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs denkt dat jongens op school in enige mate worden beïnvloed door online content over mannelijkheid, genderidentiteit en omgang met vrouwen. Daarnaast ziet 56 procent van de onderwijsprofessionals een toename van gedrag dat mogelijk samenhangt met deze online invloeden. Ook andere ontwikkelingen vragen aandacht. Uit het recente vierjaarlijkse onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos-instituut naar de gezondheid en het welzijn van jongeren in Nederland, het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-onderzoek, blijkt dat in de periode van 2021-2025 de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens in het voortgezet onderwijs is afgenomen van 40 procent naar 22 procent.

Karim Amghar - Schrijver, programmamaker en spreker: 'School moet een plek zijn waar iedere leerling zich gezien, gehoord en veilig voelt. De cijfers laten helaas duidelijk zien dat de sociale veiligheid in het onderwijs onder druk staat. Scholen hebben daarom baat bij directe en toegankelijke hulp, zoals bij het maken van hun veiligheidsbeleid of bij calamiteiten.'

Loïs Gampierakis - Adviseur sociale veiligheid Stichting School & Veiligheid: 'Grip krijgen op online gedrag begint met een duidelijke norm: online behandelen we elkaar met hetzelfde respect als offline. Zo versterken we samen de sociale veiligheid op school.'

Van uitdagingen naar praktische ondersteuning

Sociale veiligheid vraagt om meer dan reageren op incidenten. Scholen moeten ook werken aan preventie, duidelijke afspraken en een cultuur waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Via de website www.veiligopschool.nl vinden onderwijsprofessionals een toolkit met meer dan 20 gratis praktische hulpmiddelen om sociale veiligheid op school te versterken. De toolkit bevat onder meer hulpmiddelen over online gedrag, veiligheidsbeleid en vertrouwenswerk. Scholen kunnen daarnaast terecht bij het gratis Adviespunt van School & Veiligheid voor vragen over sociale veiligheid. Bij acute ingrijpende incidenten biedt het Calamiteitenteam, dat 24/7 bereikbaar is, gratis ondersteuning.

Samen leren en ervaringen delen

Een sociaal veilige school bouw je samen. Daarom stimuleert Veilig op School ook ontmoeting en kennisuitwisseling tussen onderwijsprofessionals. Binnenkort wordt op de website van Veiligheid op School een community of practice gelanceerd voor veiligheidscoördinatoren. Ook kunnen onderwijsprofessionals zich aanmelden voor het Klankbord van Stichting School & Veiligheid. Daarnaast worden bijeenkomsten, evenementen en webinars georganiseerd onder meer over actuele thema's zoals de invloed van de manosfeer op jongeren.