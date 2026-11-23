Getuigen gezocht na val van hoogte éénjarig jongetje Amstelveenseweg

De recherche is nog steeds op zoek naar getuigen van de val van een éénjarig kind uit een woning aan de Amstelveenseweg in Amsterdam op 30 oktober 2026.

Rond 09.30 uur kreeg de politie de melding dat een kind van grote hoogte naar beneden was gevallen. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek het te gaan om een kind van één jaar die uit een woning van driehoog was gevallen. Agenten en ambulancepersoneel verlenen direct eerste hulp aan het jongetje, waarna hij ernstig gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Het jongetje heeft de val overleefd.

Direct daarna is de recherche een onderzoek gestart naar hoe het jongetje heeft kunnen vallen. Daarbij is een buurtonderzoek gedaan en is onderzoek gedaan naar camerabeelden.

De recherche doet nog steeds onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Om alle openstaande vragen te beantwoorden, zijn ze dan ook nog steeds op zoek naar mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben.