Verdachte maakt 47.000 euro buit via nep-webshops

De politie Oost-Nederland zoekt contact met gedupeerden van nep-webshops. In mei werd hiervoor een man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht webshops op te zetten voor meubels en kleding. Mensen die er wat kochten, kregen hun producten nooit geleverd. De politie zoekt contact met gedupeerden, zodat geprobeerd kan worden om gedupeerden hun geld terug te geven.

De politie ontving meerdere aangiften over de oplichting en startte een onderzoek. Door geldstromen te onderzoeken, wist de politie op 18 mei 2026 een 29-jarige man uit Meppel aan te houden. Hij wordt verdacht van online handelsfraude, oftewel internetoplichting, en er is beslag gelegd op zijn vermogen. Hij zit op dit moment niet vast en is in afwachting van de strafrechtelijke procedure.

Het vermoeden is dat de verdachte minstens 47.000 euro buitmaakte en honderden slachtoffers maakte in Nederland en België. De meeste slachtoffers raakten tussen de 40 euro en 120 euro kwijt. In de aanloop naar Black Friday, wil de politie extra waarschuwen voor nep-webshops.

Webshops leken professioneel

De verdachte werkte met een legitiem e-commerceplatform voor het onderhouden van de webshop. Hij koppelde een legitieme betaaldienstverlener, zodat betalingen via de webshop afgehandeld werden. Ook werkte hij met een track & trace. Hierdoor kwamen de webshops professioneel over. Een overzicht van de nep-webshops staat onderaan dit artikel.

Methode van de verdachte

De verdachte wist dit te organiseren door de webshops niet op zijn eigen gegevens te zetten, maar op gegevens van veelal buitenlandse bedrijven en personen. Om bij het e-commerceplatform te bewijzen dat zijn webshop echt was, stuurde hij foto’s van buitenlandse magazijnen die niet van hem waren. Ook vervalste hij vermoedelijk inkoopfacturen. Zo leek het alsof de gedupeerden hun producten geleverd kregen en bleven de webshops langer in de lucht.

Bent u ook gedupeerd?

De politie heeft op dit moment meer dan 250 gedupeerden in beeld. Met een gedeelte van hen is al contact geweest. De politie verstuurde op maandag 23 november een brief naar alle gedupeerden met het verzoek om meer informatie aan te leveren. Met als doel dat gedupeerden via de rechtszaak hun geld terug kunnen krijgen. De politie kan niet garanderen dat dit daadwerkelijk lukt, omdat dit van uitkomst van de rechtszaak afhankelijk is.

Heeft u geen brief gekregen, maar vermoed u wel gedupeerde te zijn van deze verdachte? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Noem hierbij het zaaknummer PL0600-2024414904.