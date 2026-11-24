Net als voorgaande jaren bijna 1,3 miljoen slachtoffers huiselijk geweld

In 2026 zeggen bijna 1,3 miljoen mensen van 16 jaar of ouder (9 procent) dat ze in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een of meer vormen van huiselijk geweld. Dat aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag 2026 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Vooral psychisch geweld

Psychisch geweld in huiselijke kring komt het vaakst voor: 6 procent zegt hier in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer van te zijn geweest. Het gaat dan om het herhaaldelijk kleineren, vernederen, beledigen, bang maken, intimideren of een vorm van controle door een (ex-)partner of ander familielid.

Fysiek geweld in huiselijke kring waarbij de pleger dreigt met geweld, het slachtoffer verwondt of probeert te verwonden kwam bij 3 procent voor. 2 procent van de mensen waarbij een relatie ooit is geëindigd, werd gestalkt door een ex-partner.

Vrouwen vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan mannen

Vrouwen zijn vaker dan mannen slachtoffer van huiselijk geweld. In 2026 is dat bij vrouwen 10 procent (ruim 760 duizend) en bij mannen 7 procent (bijna 530 duizend).

Vrouwen hebben vaker dan mannen (7 tegen 5 procent) te maken met psychisch geweld in huiselijke kring. Daarnaast worden vrouwen vaker slachtoffer van stalking door een ex-partner en van seksueel grensoverschrijdend gedrag door iemand uit de huiselijke kring. Van fysiek geweld zijn mannen en vrouwen even vaak slachtoffer.

Mannen vaker pleger van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld noemen het vaakst één pleger (62 procent). Bij 32 procent was er sprake van meerdere plegers. 6 procent van de slachtoffers geeft geen antwoord op de vraag naar de plegers van het huiselijk geweld.

Mannen zijn vaker pleger van huiselijk geweld dan vrouwen. Zo zegt 72 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld dat de pleger een man was, 53 procent noemt een vrouwelijke pleger. Vooral bij stalking door een ex-partner is de pleger vaak een man.

Huiselijk geweld wordt het vaakst gepleegd door de partner van het slachtoffer (38 procent). Ook noemt ongeveer een kwart van de slachtoffers een ex-partner of ouder als pleger. Broers of zussen worden door 21 procent als pleger genoemd.