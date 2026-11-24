OM eist 22 jaar cel tegen vrouw (27) die gifmoord op zelfmoord wilde laten lijken

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft tegen een 27-jarige vrouw uit Assen een gevangenisstraf van 22 jaar geëist. 'Het OM verdenkt haar van de moord op de vader van haar dochter', zo meldt het OM.

'Zelfmoord'

Het OM is van mening dat zij omstreeks 15 januari 2025 hem heeft vergiftigd. Daarbij heeft zij volgens het OM geprobeerd het als een zelfmoord te laten lijken. “Bijna was het gelukt iedereen op het verkeerde been te zetten.”

Waarschijnlijk scenario

In de computer van het slachtoffer wordt daarnaast een zoekslag gevonden op naar de hoeveelheid slaappillen waardoor je komt te overlijden. In de urine wordt onder meer MDMA, amfetamine en THC aangetroffen. Een suïcide door inname van deze drugs lijkt op dat moment het meest waarschijnlijke scenario. De verdachte verklaart verder dat het slachtoffer een redelijk alleenstaand leven leidt en dat hij niet naar hun kind omkeek.

Bijzonderheden

Kort daarop komen bijzondere omstandigheden aan het licht. Zo zou een vriend met het slachtoffer hebben geappt, terwijl deze apps niet in de telefoon van het slachtoffer waren aangetroffen. Ook de woorden die in de afscheidstekst zijn gebruikt zou het slachtoffer, volgens mensen die hem kennen, niet snel gebruiken. Tevens wordt verklaard dat de verdachte geen emotie toonde bij het overlijden.

Laptop en telefoon slachtoffer meegenomen uit woning

'Verder zeggen mensen dat het slachtoffer wel degelijk gek was op zijn dochter en dat de verdachte het kind juist bij hem weg hield. Zij zou hem zelfs niet op de hoogte hebben gebracht van het moment van bevallen ervan. Ook blijkt dat de verdachte de laptop en de telefoon van het slachtoffer heeft meegenomen uit de woning, ondanks het verzoek van de politie dat niet te doen', aldus het OM.

Konijnenvoerbak

Er wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. Op een in of bij een konijnenvoerbak aangetroffen oude telefoon van het slachtoffer wordt een concept-afscheidstekst aangetroffen dat, zo blijkt uit later uitgevoerd onderzoek, is geschreven op 22 januari 2025, een week na zijn overlijden. In deze telefoon staan wel veel chats tussen de verdachte en het slachtoffer. Daaruit komt een ander beeld naar voren dan de verdachte eerste schetste.

Berichten uit telefoon verwijderd

Uit nader onderzoek is af te leiden dat de verdachte probeert te verhullen dat ze in de woning van het slachtoffer is geweest rond zijn overlijden, terwijl uit telefoongegevens en een etensbestelling blijkt dat zij er was. Ook kende zij de code van de telefoon van het slachtoffer en zijn er berichten verwijderd op het moment dat zij de telefoon in haar bezit had, waarbij het de politie uiteindelijk is gelukt een groot deel van die berichten terug te vinden.

Drugs

Eveneens blijkt uit onderzoek dat de verdachte contact heeft gehad met andere personen over de aanschaf van drugs en slaappillen, die zij uiteindelijk op 15 januari 2025 in Enschede ophaalt. Verklaringen van diverse getuigen, een pintransactie en reisbewegingen op haar telefoon wijzen dat uit. Ook heeft de verdachte screenshots op haar telefoon van een artikel waarin producten worden genoemd die dodelijk kunnen zijn.

Ontkennen

De verdachte is meerdere keren verhoord en ontkent het slachtoffer te hebben vergiftigd. Zij komt steeds met andere verklaringen of zegt het niet te weten. Op de zitting kiest zij ervoor om te zwijgen. De officier van justitie: “De verdachte vertelt zoveel aantoonbare leugens dat ze verstrikt lijkt te zijn geraakt in haar eigen web. Ze is twaalf keer gehoord door de recherche. Ze gaf daarbij telkens uitleg, maar daardoor draaide ze steeds verder vast.”

Moord

Het OM is van mening dat de handelwijze van de verdachte tijd en planning vraagt. Ze heeft onderzoek gedaan naar methoden voor vergiftiging en heeft na kunnen denken over de gevolgen van haar daad. “Ze is van te voren geraffineerd te werk gegaan. Ook nadien, door een zelfmoordscenario te ensceneren.” Daarom wordt haar moord ten laste gelegd.

Strafverzwarend

De officier van justitie rekent het de verdachte zwaar aan dat ze alles heeft doen voorkomen als een zelfmoord. “Ze heeft de nabestaanden misleid en laten twijfelen. (…) Ook reken ik reken haar strafverzwarend aan dat zij haar dochter in een ongelofelijk moeilijke positie heeft gebracht. Ze heeft haar haar vader ontnomen en ook haar eigen moeder.”

Weigering

De verdachte heeft niet willen meewerken aan een onderzoek naar een mogelijke stoornis. Daarom kunnen deskundigen geen advies uitbrengen over een mogelijke TBS-behandeling. Mede daardoor eist de officier van justitie een lange celstraf in combinatie met een maatregel waarbij in de toekomst nog langdurig toezicht mogelijk zijn kunnen zijn.