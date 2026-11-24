OM eist 3 jaar cel voor gewelddadige verkrachting van 33 jaar geleden in Loenen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie jaar gevangenisstraf tegen een 53-jarige verdachte uit het Gelderse Loenen voor een verkrachting in 1993. 'De man zou hebben ingebroken in een woning in Apeldoorn en onder dreiging van een mes de bewoonster hebben verkracht, in het bijzijn van haar jonge kind', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Bloedsporen achtergelaten in woning slachtoffer

'Destijds werd de dader niet gevonden, maar bijna 33 jaar later werd alsnog een verdachte aangehouden. De man liet bloedsporen achter in de woning en op het slachtoffer. Door betere DNA-technieken, nieuwe wetgeving en de inzet van verwantschapsonderzoek kon de recherche deze cold case alsnog oplossen', meldt het OM.

Strafverzwarende omstandigheden

Bij het bepalen van de strafeis moet rekening worden gehouden met de straffen die golden ten tijde van het misdrijf. Volgens het OM wijken de straffen van toen nauwelijks af van de straffen die tegenwoordig worden opgelegd voor dit soort gewelddadige verkrachtingen. Daarbij is er in deze zaak sprake van diverse strafverzwarende omstandigheden.

Kind aanwezig in woning

Zo vond de verkrachting plaats in de eigen woning van het slachtoffer en gebruikte de verdachte een wapen. “En de verkrachting vond plaats in het bijzijn van haar kind, die net als zijn moeder hier jarenlang last van heeft gehad”, licht de officier van justitie toe. “De aanwezigheid van het kind levert in deze zaak een tweede slachtoffer op.”

Onvoorwaardelijke celstraf

Alles afwegende eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.