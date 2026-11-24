Geschoten bij poging om gestolen fiets terug te kopen

Een 20-jarige jongeman is vrijdagavond 20 november 2026 op de Tobias Asserlaan in Diemen bedreigd met een vuurwapen toen hij zijn gestolen fiets wilde terugkopen. Dit meldt de politie dinsdag.

Aanhouding 16-jarige verdachte

'De fiets had hij eerder op Marktplaats te koop zien staan. Bij het incident raakte niemand gewond. De politie heeft na een zoekactie een 16-jarige verdachte uit Diemen aangehouden. Twee andere verdachten zijn nog voortvluchtig', aldus de politie.

Marktplaats

De 20-jarige jongeman ontdekte dat zijn gestolen fiets op Marktplaats werd aangeboden en besloot een afspraak te maken met de verkopers om de fiets terug te kopen. Op de Tobias Asserlaan liep de ontmoeting volledig uit de hand. Toen de verkopers de jongeman herkenden, raakten zij in paniek. Hij werd bedreigd met een vuurwapen en uiteindelijk werd er ook in de lucht geschoten.

Bosjes

De politie startte direct een zoekactie naar de betrokken verdachten. Daarbij werd rond 21.30 uur een 16-jarige jongen uit Diemen aangehouden. Hij had zich verstopt in de bosjes van een tuin aan het Oranjeplantsoen, maar wist daarmee niet aan de politie te ontkomen. De zoektocht naar de twee andere betrokken jongens is nog in volle gang. De politie roept hen op zich zo snel mogelijk te melden. Zij doen er verstandig aan zelf contact op te nemen, voordat zij op een onaangekondigd bezoek van de politie kunnen rekenen.

Getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord, of die meer weten over de identiteit of verblijfplaats van de twee andere verdachten.