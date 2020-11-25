Koud novemberweer houdt aan: meer natuurijsbanen kunnen open

Het koude novemberweer in Nederland en België houdt zeker tot en met zaterdag aan en later deze week worden de omstandigheden voor ijsvorming gunstiger. Op donderdag en vrijdag wordt het op veel plaatsen slechts 1 of 2 graden en lokaal kan het de hele dag blijven vriezen.

Ook overdag nauwelijks boven het vriespunt

De komende dagen wordt het nog iets kouder. Tijdens de nachten vriest het op uitgebreide schaal licht en lokaal komt het tot matige vorst. Overdag komt de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt uit. Verder is het overwegend droog met geregeld zon.

Gunstigere omstandigheden voor natuurijsbanen

Inmiddels zijn de eerste natuurijsbanen geopend. Hoewel de temperaturen gunstig zijn voor ijsvorming, kan de stevige oostenwind de komende dagen een spelbreker zijn. Door de wind blijft het water in beweging, waardoor zich minder makkelijk een ijslaag vormt. Later deze week neemt de wind wat af en kan het tijdens heldere nachten flink afkoelen. Door de lage middagtemperaturen kan een groot deel van het gevormde ijs behouden blijven. Op zonnige plekken kan het ijs overdag wel wat wegsmelten.

Vooral op speciaal geprepareerde natuurijsbanen kan de ijsvorming snel verlopen. Op deze banen hoeft slechts een dun laagje water te bevriezen voordat de eerste schaatsers het ijs op kunnen.

Schaatsen op sloten en plassen voorlopig niet mogelijk

Zo vroeg in het winterseizoen zit er nog relatief veel warmte in het water van sloten en plassen. Het water moet eerst verder afkoelen voordat zich een ijslaag kan vormen. Hoewel de komende dagen op steeds meer plaatsen een laagje ijs ontstaat, lijkt deze vorstperiode niet koud en langdurig genoeg om op uitgebreide schaal veilig op natuurijs te kunnen schaatsen.

Vanaf zondag neemt onzekerheid toe

Tot en met zaterdag houdt het koude novemberweer aan. Vanaf zondag wordt de weersverwachting een stuk onzekerder. Nederland en België liggen dan op de grens van koude lucht boven Oost-Europa en aanzienlijk zachtere lucht ten westen van beide landen.

Vooralsnog lijkt de kans op een overgang naar zachter en wisselvalliger weer het grootst. Er zijn echter ook scenario's waarin het koude weer langer aanhoudt.