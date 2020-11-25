Grootste vuurwerkvangst dit jaar (6470 kilo) in eenheid Rotterdam

Focus op opsporing van zwaar illegaal vuurwerk en de handel erin werpt zijn vruchten af. Het leverde zaterdag 21 november een enorme hoeveelheid op. Controle van een auto door de douane leidde betrokken agenten naar een pand aan de Klompenmakerstraat in Rotterdam-Hoogvliet. Daar lag maar liefst 6470 kilo zwaar illegaal vuurwerk opgeslagen. Een 52-jarige man uit Haarlem en een 41-jarige man uit Zwijndrecht zijn aangehouden.

Bij de controle van de auto zaterdagavond vonden douaniers in de kofferbak diverse soorten zwaar illegaal vuurwerk (categorie F3). Ook bleek de bestuurder in bezit van een groot contant geldbedrag. De politie werd ingeschakeld, waarna werd besloten om een pand aan de Klompenmakerstraat te controleren. Daar werd op 17 pallets de enorme partij zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Dat is niet alleen strafbaar, maar ook levensgevaarlijk omdat het vaak om zware, massa-explosieve materialen gaat die bij een kleine vonk, hitte of schok al kunnen ontploffen. De mannen worden verdacht van handel in illegaal vuurwerk en zitten vast. Het onderzoek naar de handel en andere betrokkenen wordt voortgezet. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.