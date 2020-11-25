Steekincident in Houten, vrouw overleden

Bij een steekincident in Houten is woensdagochtend een vrouw zwaargewond geraakt nadat zij werd gestoken. Ondanks de medische hulpverlening die de vrouw kreeg is zij aan haar verwondingen overleden. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.

Omstreeks 08.30 uur reed de vrouw over het Krommeslootpad op een bakfiets en werd om onbekende reden gestoken door een man op een fatbike. Toegesnelde hulpverlening begonnen direct met het reanimeren van de vrouw maar zij heeft het niet overleefd.

Om 10.00 uur heeft de dader zich gemeld bij de politie. De man zal gehoord worden. Volgens de politie kende de man en de vrouw elkaar.





Foto's: Miranda Slee