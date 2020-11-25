Steekincident in Houten

Bij een steekincident in Houten is woensdagochtend een vrouw zwaargewond geraakt. De politie onderzoekt de toedracht van het incident.

Omstreeks 08.30 uur reed de vrouw over het Krommeslootpad op een bakfiets en werd om onbekende reden gestoken door een man op een fatbike. Toegesnelde hulpverlening begonnen direct met het reanimeren van de vrouw.

Om 10.00 uur heeft de dader zich gemeld bij de politie. De man zal gehoord worden.





Foto's: Miranda Slee