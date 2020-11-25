Voorbijganger treft overleden persoon in vrieskist aan op straat

Dinsdagmiddag 24 november rond 13.20 uur trof een voorbijganger op de Timmerstraat een overleden persoon aan die in een vrieskist lag. 'De vrieskist stond nabij een woning op de stoep, gedeeltelijk onder het groen', zo meldt de politie.

Forensisch onderzoek

De Forensische Opsporing (FO) deed de hele avond onderzoek naar de omstandigheden en vondst van het stoffelijk overschot. 'De overleden persoon betreft een 20-jarige man uit Utrecht', aldus de politie.

'Onderzoek gaat verder'

Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden rond de vondst van de overleden persoon gaat ook vandaag verder. De politie houdt daarbij nog steeds alle scenario's open. Voor direct betrokkenen en of getuigen is slachtofferhulp beschikbaar.