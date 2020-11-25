OM eist levenslang tegen 'brein' explosie Tarwekamp

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag bij de rechtbank in Den Haag een levenslange gevangenisstraf geëist tegen de man (35) die wordt gezien als het brein achter de dodelijke explosie op de Tarwekamp in december 2024. Dit meldt het OM.

Uitvoerders celstraffen geëist tot 30 jaar

'Tegen de twee uitvoerders (31 en 25) eist het OM respectievelijk 30 en 28 jaar cel. Een man (34) die betrokken was bij de voorbereiding moet wat het OM betreft vier jaar de gevangenis in', aldus het OM.

'Wrang'

De officieren van justitie stonden dinsdag in hun requisitoir uitgebreid stil bij het juridische oordeel van het OM en de ernst van de feiten: ‘Het is bijzonder wrang dat door het gekwetste ego van één man en de hebzucht van twee anderen zoveel onherstelbaar leed is toegebracht.’

Zware explosie Tarwekamp: 6 doden en meerdere gewonden

Op 7 december 2024 vond rond 06.15 uur een zware explosie plaats aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve. De explosie werd veroorzaakt door een brand die met een grote hoeveelheid benzine was aangestoken in een bruidsmodezaak op de begane grond van een wooncomplex. Door de enorme explosie stortten meerdere woningen in. Zes personen kwamen om het leven en meerdere mensen raakten gewond. Kort na de explosie hield de politie vier verdachten aan. Een van hen was de ex-partner van de eigenaresse van de bruidsmodezaak. Uit het politieonderzoek bleek dat hij opdracht had gegeven voor de aanslag. Hij handelde uit wraak, omdat hij de relatiebreuk niet kon accepteren en zijn ex-partner beschuldigde van overspel. Met de aanslag wilde hij zijn ex-partner zowel financieel als emotioneel raken door haar winkel te verwoesten. Om dit plan uit te voeren, schakelde hij anderen in en betaalde hen om de brand in de bruidsmodezaak te stichten. 'Een plan waarin verdachten gretig meegingen', zei de officier van justitie dinsdag tijdens de zitting.

Lange voorbereiding

De verdachten spraken maandenlang over de uitvoering van het plan, zo blijkt onder meer uit spraak- en tekstberichten waar de politie in het onderzoek de hand op wist te leggen. Aanvankelijk was het de bedoeling bruidsjurken te stelen en de winkel te vernielen. Uiteindelijk besloten ze brand te stichten met een grote hoeveelheid benzine. De verdachten verkenden het pand, testten verschillende brandstoffen uit en schaften onder andere 170 liter benzine aan. Ook verdeelden ze de taken en maakten ze afspraken over de uitvoering. Die stond aanvankelijk gepland voor 1 december, maar die avond hield de politie de twee latere uitvoerders aan in Oosterhout. In hun busje trof de politie jerrycans met benzine en zwaar vuurwerk aan. Het verdere onderzoek konden de verdachten in vrijheid afwachten.

Aanslag

Een week later voerden de twee mannen het plan alsnog uit en werd opnieuw een grote hoeveelheid benzine gekocht voor de brand, die leidde tot een enorme explosie met fatale gevolgen. Op het moment van de aanslag verbleef de hoofdverdachte net als zijn ex-vriendin in Londen. Dat deed hij om een alibi te creëren en zijn betrokkenheid bij de aanslag te verbergen. Na de explosie zoekt hij zijn ex-partner bovendien op in haar hotel om haar zogenaamd te troosten en maakt hij stiekem een selfie waarop ook zijn ex staat, verslagen zittend op een stoeprand.

Moord en poging tot moord

Het OM vindt dat drie verdachten zich naast de brandstichtingen en voorbereidingshandelingen schuldig hebben gemaakt aan moord en poging tot moord. Zij staken bewust een grote hoeveelheid benzine aan in een winkelruimte onder woningen, terwijl bewoners lagen te slapen. Volgens het OM moeten zij hebben geweten dat er een grote kans was op dodelijke slachtoffers en namen zij dit risico bewust. Ook is volgens het OM sprake van voorbedachte raad. De verdachten bereidden de brandstichting immers langere tijd voor, verzamelden materialen en maakten afspraken over de uitvoering. Ze hadden voldoende gelegenheid om zich te bedenken, maar zetten het plan toch door. Dat zij niet uit waren op de fatale explosie, doet daar volgens het OM niets aan af: ‘Ze aanvaardden bewust het risico op een uitslaande brand of explosie met dodelijke gevolgen.’

Onvoorstelbaar leed

Slachtoffers en nabestaanden hebben in de rechtszaal verteld wat de gebeurtenissen voor hen hebben betekend. Hun verklaringen maakten duidelijk hoe groot en ingrijpend de gevolgen zijn voor alle getroffenen. Naast het verlies van dierbaren raakten bewoners hun thuis en hun gevoel van veiligheid kwijt. De officieren markeerden dinsdag op zitting meerdere malen het grote leed dat deze volstrekt onschuldige mensen is aangedaan op zitting en rekent dat de verdachten in ernstige mate aan: ‘Het is bijzonder wrang dat door het gekwetste ego van één man en de hebzucht van drie anderen zoveel onherstelbaar leed is toegebracht.’ Het OM is zich ervan bewust dat geen enkele straf dit leed kan wegnemen. Wel vindt het OM dat de ernst van de feiten en de gevolgen daarvan tot uitdrukking moeten komen in de straffen. Meerdere verdachten hebben bij de politie geprobeerd hun eigen rol kleiner voor te stellen dan deze in werkelijkheid was. Ook tijdens de rechtszaak vertelden zij niet het hele verhaal. Dit was een grote teleurstelling voor de slachtoffers en nabestaanden, die juist hadden gehoopt op eerlijkheid. Het OM neemt dit mee bij het bepalen van de strafeisen.

Strafeisen

De hoofdverdachte ziet het OM als opdrachtgever en hoofdverantwoordelijke voor de aanslag, waarbij zes mensen om het leven kwamen. Hij bepaalde en betaalde, was nauw betrokken bij de voorbereidingen en onderhield tot vlak voor de explosie contact met de uitvoerders. ‘In tekstberichten en tapgesprekken is goed te zien en te horen hoe dwingend, sturend en controlerend verdachte optreedt tegen zijn mededaders. Dit is ook hoe zijn ex-vriendin hem gedurende hun relatie leerde kennen’, daarmee doelt de officier van justitie onder meer op de stalking, mishandeling, bedreiging en computervredebreuk, waar de man ook van verdacht wordt. ‘Onder zijn leiding veranderde een plan voor diefstal en vernieling in het levensgevaarlijke voornemen om met een enorme hoeveelheid benzine brand te stichten. Een voornemen waar hij als opdrachtgever op elk gewenst moment de stekker uit had kunnen trekken.’ Alles overziend acht het OM alleen een levenslange gevangenisstraf tegen deze verdachte op zijn plaats.

Uitspraak

Daarnaast vordert het OM de toewijzing van ingediende schadevergoedingsvorderingen. De rechtbank doet vermoedelijk in januari 2027 uitspraak.