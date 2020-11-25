Staat ook aansprakelijk voor schade die kinderen van specifieke toeslagenouder hebben geleden

de Nederlandse Staat is aansprakelijk voor de schade die de kinderen van een toeslagenouder hebben geleden. Dat volgt uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag in een bodemprocedure die de kinderen hebben aangespannen.

Aansprakelijk tegenover moeder al erkend door Staat

'De Staat had eerder al erkend aansprakelijk te zijn tegenover de moeder, waarna aan haar een compensatie is toegekend. De rechtbank oordeelt dat in dit uitzonderlijke geval de Staat ook aansprakelijk is tegenover de kinderen', aldus de rechtbank.

De zaak

De kinderen zijn opgegroeid in een gezin dat te maken kreeg met de toeslagenaffaire. De moeder van de kinderen heeft kinderopvangtoeslag aangevraagd en gekregen, maar in de periode 2007 en 2011 tot en met 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen aanzienlijke bedragen van haar teruggevorderd. Die bedragen moesten deels worden terugbetaald en deels verrekend met andere toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. De Staat heeft erkend dat hij aansprakelijk is tegenover de moeder, waarna zij een compensatie toegekend heeft gekregen.

De kinderen vinden dat de Staat niet alleen onrechtmatig heeft gehandeld tegenover hun moeder, maar ook tegenover hen. De omvangrijke terugvorderingen hebben geleid tot grote financiële problemen voor het gezin, waarvan de gevolgen nog steeds doorwerken in het leven van de kinderen. Zij willen dat de Staat de schade vergoedt die ze daardoor lijden en hebben geleden.

De Staat ziet geen reden om schade te vergoeden. De Staat begrijpt dat de toeslagenaffaire gevolgen heeft gehad voor de kinderen, maar dat maakt de Staat nog niet aansprakelijk. In algemene zin heeft de Staat aansprakelijkheid erkend tegenover de moeder, maar dat betekent niet dat de kinderen ook recht hebben op schadevergoeding. Zij hebben al een tegemoetkoming ontvangen via de Kindregeling die hiervoor in de wet is opgenomen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat erkenning van aansprakelijkheid van de Staat tegenover de moeder niet automatisch leidt tot aansprakelijkheid tegenover de kinderen. De Staat handelde tegenover de moeder namelijk onrechtmatig bij de uitvoering van de wet- en regelgeving voor de toekenning en terugvordering van kinderopvangtoeslagen. Daarbij heeft de Staat een norm geschonden die strekt tot bescherming van de ouder als aanvrager van kinderopvangtoeslag. Maar die norm strekt niet tot bescherming tegen de schade die de kinderen zeggen te hebben geleden.

Toch is de rechtbank van oordeel dat de Staat in dit uitzonderlijke geval wel aansprakelijk is tegenover de kinderen, omdat de Staat een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden. De overheid is op grond van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind verplicht om bij alle besluiten het belang van een betrokken kind mee te wegen. De kinderen waren afhankelijk van het gezinsinkomen. Vast staat dat de Staat tegenover de moeder onrechtmatig heeft gehandeld, omdat de terugvordering van kinderopvangtoeslag in strijd was met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

'Ernstige financiële nood gezin was voorzienbaar'

Voor de Staat was voorzienbaar dat de omvangrijke terugvordering van kinderopvangtoeslag grote financiële gevolgen zouden hebben voor het gezin. Gedurende acht jaar zijn aanzienlijke bedragen teruggevorderd, verrekend of niet uitbetaald. Door de stapeling van terugvorderingen en de verrekeningen van terugvorderingen met nieuwe kinderopvangtoeslagen en andere toeslagen is een sneeuwbaleffect ontstaan, waardoor het gezin in ernstige financiële nood is komen te verkeren. De Staat had in dit geval niet alleen rekening moeten houden met de gevolgen van de terugvorderingen voor de moeder, maar ook met de belangen van de kinderen. Dat heeft de Staat in dit geval onvoldoende gedaan en daarom moet hij de schade vergoeden die de kinderen hierdoor hebben geleden.

Het vervolg

De rechtbank heeft nu nog onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen welke schade de kinderen hebben geleden. Bovendien leidt dit tot ingewikkelde vervolgvragen. Daarom zal een regiezitting worden gepland om te bespreken welke vervolgstappen nodig zijn. De rechtbank geeft partijen bovendien het dringende advies om te onderzoeken of ze in onderling overleg tot een minnelijke regeling kunnen komen.

'Deze uitspraak niet voor alle kinderen'

De rechtbank benadrukt dat op basis van deze uitspraak niet voor alle kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire aansprakelijkheid van de Staat kan worden aangenomen. Het betreft in deze zaak een uitzonderlijk geval van terugvorderingen van aanzienlijke bedragen gedurende vele jaren die een zodanige impact hebben gehad op het gezin, dat de Staat tegenover de kinderen aansprakelijk is.