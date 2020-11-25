Bouwvakker valt van grote hoogte in kelder van pand aan de Prinsengracht

Woensdag is aan het eind van de ochtend een bouwvakker ernstig gewond geraakt na een val op een bouwplaats aan de Nieuwe Prinsengracht in Amsterdam-Centrum.

Hotel

Het incident vond woensdag rond 11:30 uur plaats bij werkzaamheden aan een hotel dat in de steigers staat, vlak bij Koninklijk Theater Carré. De man viel tijdens zijn werkzaamheden van grote hoogte door een gat en belandde in een kelder.

Hoogtereddingsteam ingeschakeld

Een specialistisch hoogtereddingsteam uit het Westelijk Havengebied moest de man met een bouwkraan uit de kelder takelen. Volgens berichtgeving van Het Parool is het slachtoffer in aanspreekbare toestand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeluk.