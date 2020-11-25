Politie neemt 35 Cobra’s en 180 stuks onbekend vuurwerk in beslag

De politie heeft maandag 23 november een hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen in een schuur bij een woning in Middelburg-Zuid. Het gaat om 35 Cobra’s en vermoedelijk 180 stuks zwaar knalvuurwerk.

De politie kwam het vuurwerk op het spoor na een melding van een pakketbezorgbedrijf. Daar was een pakket aangetroffen met vuurwerk. Naar aanleiding van deze melding zijn agenten een woning binnengetreden. In een schuur troffen zij het vuurwerk aan.

Het vuurwerk is in beslag genomen en door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Een minderjarige jongen uit Middelburg wordt verdacht van het invoeren van het vuurwerk. Hij wordt uitgenodigd voor verhoor. De politie doet verder onderzoek.