Politie stuit op wapens, drugs en geld in woning
Bij een doorzoeking in een woning aan de Koningin Regentesselaan en een garagebox aan de Scheidingsweg in Roermond heeft de politie dinsdagmiddag drugs, een geldbedrag en wapens aangetroffen. De bewoner van het pand is aangehouden.
De politie ging de woning binnen naar aanleiding van binnengekomen informatie.
Het gaat om enkele kilo’s amfetamine, een partij hennep en andere verschillende soorten verdovende middelen. Maar ook verschillende soorten wapens waaronder vuurwapens, gas/alarmpistolen, steekwapens en een ploertendoder. Ook bevonden zich in de panden chemicaliën voor het bewerken van verdovende middelen, spullen voor het opbouwen van een hennepkwekerij en contant geld.
Alle spullen zijn in beslag genomen.