Eis: 3,5 jaar cel voor Rotterdammer (48) die klanten misbruikte in massagesalon

Het Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk tegen een 48-jarige verdachte van seksueel misbruik. De man was eigenaar van een massagesalon in Rotterdam, waar hij volgens het OM zes klanten tijdens de massage aanrandde en twee van hen verkrachtte.

De zes klanten, vijf vrouwen en één man, hadden in de periode van september tot en met december 2025 een afspraak geboekt bij de massagesalon van verdachte. Maar al gauw, op het moment dat zij op hun kwetsbaarst waren omdat zij bijna naakt op een massagetafel lagen, sloeg de situatie helemaal om. “Deze verdachte heeft alleen aan zijn eigen lusten gedacht en met zijn handelen een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers”, zegt de officier van justitie ter zitting.

Van kwaad tot erger

In het requisitoir schetst de officier hoe de handelingen tijdens de massage van kwaad tot erger gingen. Verdachte bleef als de slachtoffers zich uitkleedden in de dezelfde ruimte. Als ze op de massagetafel lagen volgden suggestieve opmerkingen als ‘dit is een sensuele massage’ of vragen over een ‘happy ending’. Hij masseerde billen, borsten inclusief tepels, en kwam met zijn hand in de buurt van de schaamstreek van de slachtoffers of betastte die ook daadwerkelijk. Sommige slachtoffers kuste hij.

In het geval van twee slachtoffers, één van de vrouwen en de man, gingen de handelingen zó ver dat het OM op basis van het dossier vindt dat verkrachting is bewezen. Verdachte bracht bij het vrouwelijke slachtoffer zijn vingers in haar vagina, en stopte niet, ondanks dat ze erg van streek was, huilde, en herhaaldelijk vroeg of hij wilde stoppen. Bij het mannelijke slachtoffer trok verdachte zijn eigen broek en boxer uit, is het slachtoffer door verdachte afgetrokken en heeft hij de masseur moeten pijpen.

Alle slachtoffers gaven aan dat zij op een moment in de massage bevroren. Of ze vroeg in de handelingen demonstreerden, of later: ze geven allen aan dat ze het gevoel hadden geen kant op te kunnen. Verdachte ging aan de protesten voorbij, zelfs als slachtoffers huilden of meermaals stop hadden gezegd. “Verdachte heeft bij alle aangevers, ook al zijn de handelingen bij slachtoffers verschillend van aard en ernst, zeer grensoverschrijdend gehandeld en het in hem gestelde vertrouwen als masseur ernstig beschaamd”, aldus de officier van justitie.

Bewijs

Los van de verklaringen van de slachtoffers zijn ook getuigen gehoord: de slachtoffers hebben allen iemand uit hun omgeving in vertrouwen genomen. Die verhalen komen overeen. Bovendien is uit het onderzoek niet gebleken dat de slachtoffers een motief hadden om een valse verklaring af te leggen over verdachte. Uit onderzoek naar de telefoon van verdachte blijkt dat hij verschillende zoektermen heeft gebruikt die volgens het OM wijzen op schuld aan de feiten. Bijvoorbeeld: ‘aanklacht over massagesalons’, ‘bewijs voor aanrandingen’ en ‘wat vertellen masseurs die beschuldigd worden’. Ook heeft hij een aantal van de slachtoffers opgezocht op social media.

Eis

Verdachte heeft in verhoren verschillend verklaard. In veel gevallen ontkende hij dat het zo is gelopen. Er is vastgesteld dat verdachte schizofrenie heeft en daardoor last heeft waanbeelden en hallucinaties. Omdat hij op dat moment geen medicatie gebruikte, zou het kunnen dat hij overtuigd raakte dat zijn klanten seksueel contact met hem wilden. Inmiddels heeft de man wél medicatie en is de kans dat hij opnieuw de fout in gaat klein, mits hij de medicijnen blijft innemen, denken gedragsdeskundigen. Het advies vanuit deskundigen is om deze diagnose mee te wegen in het bepalen van de strafeis: onder andere door een voorwaardelijk strafdeel te eisen en bijzondere voorwaarden.

Het Openbaar Ministerie eist daarom een gevangenisstraf van 3,5 jaar waarvan een jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Ook is een pakket aan bijzondere voorwaarden geëist, waaronder een beroepsverbod, een contactverbod met de slachtoffers, meldplicht en behandeling voor zijn stoornis.