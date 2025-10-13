Aanhoudingen na melding van schietincident in Eikenstraat in Leeuwarden

De politie heeft vijf aanhoudingen verricht na een melding van een schietincident op maandag 13 oktober in de Eikenstraat in Leeuwarden. Ze houden er rekening mee dat er daadwerkelijk is geschoten, maar onderzoek moet dat nog wel uitsluiten. Inmiddels weet men wel dat er in en bij een woning in de Eikenstraat een conflict heeft plaatsgevonden.

De politie kreeg aanvankelijk rond 09:45 uur een melding van een schietincident in de Eikenstraat. Er was een schot gehoord. Agenten hebben veiligheidsmaatregelen getroffen en zijn ter plaatse gegaan. Op de Eikenstraat troffen ze een iemand aan met een verwonding aan het hoofd. Deze 54-jarige man uit Apeldoorn was echter niet gewond geraakt als gevolg van een schietincident.

Onderling conflict en diefstal

De politie is begonnen met een onderzoek. Daaruit blijkt nu dat er zeer waarschijnlijk sprake is geweest van een onderling conflict en mogelijk ook een diefstal, waarbij er is gedreigd met een vuurwapen of daarop gelijkend voorwerp. Drie verdachten probeerden daarna het slachtoffer mee te nemen naar een in de straat geparkeerde auto. De 54-jarige man uit Apeldoorn wist te ontkomen, maar raakte daarbij wel gewond aan het hoofd.

Aanhoudingen

Het onderzoek leidde de politie uiteindelijk naar een auto in de Roptastate in Leeuwarden. Drie inzittenden van deze auto zijn aangehouden op verdenking van directe betrokkenheid bij het incident in de Eikenstraat. Het gaat om een 63-jarige man uit Leeuwarden, een 57-jarige man uit Leeuwarden en een minderjarige jongen uit Bolsward. In de omgeving van de Roptastate is een vuurwapen aangetroffen. Dat wapen is in beslag genomen en het wordt onderzocht. In een nabijgelegen woning zijn nog twee personen aangehouden op verdenking van indirecte betrokkenheid. Dat zijn mannen van 57 en 19 jaar uit Harlingen en Bolsward.

De verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex en ze worden verhoord. Het onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident is in volle gang. Zo moet ook meer duidelijk worden over de precieze betrokkenheid van de aangehouden personen.