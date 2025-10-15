Vuurwapens gevonden na aanhoudingen in onderzoek crimineel en soeverein netwerk

De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar een crimineel netwerk. 'Zij worden allebei verdacht van het produceren van vuurwapens. Het gaat om een man van 34 jaar uit gemeente Montferland en 55-jarige man uit Den Bosch', zo meldt de politie woensdag.

Vuurwapens

De 34-jarige man werd op donderdag 9 oktober aangehouden in Etten. Daar heeft de politie een zoeking in een loods gedaan, net als in een loods in Gendringen en een chalet in Braamt. 'Daarbij zijn onder meer vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en verdovende middelen in beslag genomen. Deze worden verder onderzocht', aldus de politie.

Verdovende middelen

De 55-jarige man, wiens voorarrest eerder onder voorwaarden was geschorst, werd dinsdag 14 oktober aangehouden in Velddriel. De politie heeft een zoeking gedaan in een woning in Den Bosch. Daarbij zijn verdovende middelen in beslag genomen.

Acht aanhoudingen in juni

Het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie in Noord-Nederland richt zich op een crimineel soeverein netwerk, waarbij een groot deel van de aangehouden verdachten het anti-institutionele gedachtegoed aanhangt en mogelijk de intentie heeft geweld te gebruiken. Mensen die zich soeverein verklaren keren zich af van de overheid en andere instituties.

Eerdere aanhoudingen

In dit onderzoek werden in juni al acht personen aangehouden. Deze personen werden verdacht van het in gezamenlijkheid plegen van strafbare feiten, gericht op het verzamelen dan wel willen gebruiken van wapens en/of gevaarlijke stoffen.