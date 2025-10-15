Zorggebruikers weten vaak niet dat huisartsverwijzing niet altijd nodig is

De eerste lijn kenmerkt zich door de directe toegankelijkheid van zorg- en hulpverleners. Dit betekent dat je vaak geen verwijzing nodig hebt van de huisarts. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat het merendeel van de zorggebruikers dit niet weet. Vooral de directe toegankelijkheid van de ergotherapeut, logopedist en wijkverpleegkundige is voor veel mensen nog onbekend. Als meer mensen dit weten en zonder verwijzing zorg- en hulpverleners uit de eerste lijn zouden bezoeken kan dit helpen de druk op de huisartsenzorg te verlagen.

Nivel-monitoring Integraal Zorg Akkoord

In een serie van 4 korte publicaties lichten we een aantal onderwerpen uit die onderdeel zijn van de Nivel IZA-monitor. Deze serie korte publicaties hoort bij het onderzoeksrapport: De beweging naar een sterkere eerste lijn: 1-meting ten behoeve van de monitoring van het Integraal Zorgakkoord.

Beweging naar een sterkere eerste lijn

Er is volop beweging te zien in de eerste lijn op het gebied van personele capaciteit, organisatie, passende zorg en veranderingen in patiëntenstromen. Dit blijkt uit de IZA-monitor ‘Beweging naar een sterkere eerste lijn’ van het Nivel. Omdat de eerste lijn het grootste deel van de zorgvragen opvangt, zijn in het IZA afspraken gemaakt om deze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De IZA-monitor van het Nivel volgt tot en met 2026 hoe deze beweging zich ontwikkelt, onder andere vanuit het perspectief van zorgverleners én patiënten.