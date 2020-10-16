Lesbische, homoseksuele en vooral bi-plus personen hebben slechtere mentale gezondheid

Lesbische, homoseksuele en bi-plus volwassenen ervoeren in 2023 en 2024 een slechtere mentale gezondheid dan heteroseksuele volwassenen. 'Zij hebben meer last van angst- of depressiegevoelens, meer slaapproblemen en vaker contact met een psychische zorgverlener. Vooral bi-plus personen zijn kwetsbaar', zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van cijfers uit de Gezondheidsenquêtes van 2023 en 2024.

Angst- of depressiegevoelens en slaapproblemen

'Onder lhb (lesbische, homoseksuele en bi-plus) personen van 18 jaar of ouder heeft 61 procent te maken met angst- of depressiegevoelens, tegenover 42 procent van de heteroseksuele personen', aldus het CBS. Slaapproblemen komen voor bij respectievelijk 33 en 25 procent, en bij lhb personen vormen slaapproblemen ook vaker een belemmering in het dagelijks leven. Ten slotte heeft 24 procent van de lhb personen contact met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut, tegenover 11 procent van de heteroseksuele personen.

Vooral bi-plus personen hebben slechtere mentale gezondheid

Van de onderzochte groepen laten bi-plus personen over het algemeen het minst rooskleurige plaatje zien wat betreft mentale gezondheid. Zo hebben ze vaker last van angst- of depressiegevoelens (67 procent) en vaker contact met een psychische zorgverlener (33 procent) dan heteroseksuele én homoseksuele en lesbische personen. Ook ervaren ze vaker slaapproblemen (36 procent) en belemmeringen in het dagelijks leven hierdoor (22 procent).

Homoseksuele en lesbische personen hebben vaker contact met psychische zorgverlener

De groep homoseksuele en lesbische personen heeft ongeveer even vaak slaapproblemen als heteroseksuele personen. Wel hebben zij vaker te maken met angst- of depressiegevoelens (55 tegenover 42 procent) en hebben ze relatief vaak contact met een psychische zorgverlener (20 procent).

Vrouw

Homoseksuele, lesbische en bi-plus personen zijn gemiddeld iets jonger dan heteroseksuele personen, en bi-plus personen zijn daarnaast relatief vaak vrouw. De mentale gezondheid van mensen houdt ook verband met hun leeftijd en geslacht. Toch kunnen de verschillen tussen de groepen maar in beperkte mate aan deze kenmerken worden toegeschreven.