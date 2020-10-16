Infanteristen redden chauffeur bij ernstig verkeersongeval in Bosnië en Herzegovina

Nederlandse militairen hebben onlangs tijdens een patrouille in Bosnië en Herzegovina een vrachtwagenchauffeur gered. 'Dat gebeurde na een ernstig verkeersongeluk. De man vecht in het ziekenhuis nog voor zijn leven', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Vrachtwagen gekanteld na uitwijken voor auto

'Tijdens hun patrouille zagen de militairen hoe een vrachtwagen kantelde. Dat gebeurde nadat de bestuurder moest uitwijken voor een automobilist. Die haalde gevaarlijk in en reed daarna door. De vrachtwagenchauffeur werd bewusteloos en bloedend aangetroffen', aldus het ministerie.

Voorruit eruit getrapt

De luchtmobiele infanteristen schoten direct te hulp. Omdat de deur van de vrachtwagen vastzat, klommen ze via het dak naar binnen. Ze trapten de voorruit eruit en wisten de gewonde chauffeur voorzichtig te bevrijden. Daarbij ondersteunden ze zijn hoofd, om verdere verwondingen te voorkomen.

Stabiele zijligging

Volgens de medische procedure openden ze de luchtweg van de chauffeur en brachten ze hem in stabiele zijligging. Daarna nam een ambulance de chauffeur mee naar het ziekenhuis. Omstanders vertelden naderhand dat ze onder de indruk waren van de snelle en doortastende inzet van de Nederlandse militairen.

EUFor Althea

De militairen van de luchtmobiele brigade zijn in Bosnië en Herzegovina op uitzending. In totaal 175 Nederlandse militairen en ondersteunend personeel maakt daar deel uit van de Europese troepenmacht Eufor Althea. Ze zijn onderdeel van een multinationaal bataljon van in totaal zo’n 1.000 militairen. Doel van de missie is veiligheid en stabiliteit op de Westelijke Balkan te bevorderen.