Weggelopen poesje klimt hoog in de boom in Gasselte

De brandweer van Gieten werd donderdagmiddag opgetrommeld onder prioriteit 2 (gepaste spoed) naar Gasselte. Aan de Borgerweg zat een poesje hoog in de boom.

Hoog in de boom

De eigenaren waren het poesje al sinds zondag kwijt en hadden het beestje vandaag gespot hoog in de boom aan de Borgerweg waarna ze de brandweer inschakelde.

Ladder niet lang genoeg

Hierop werd een brandweerman op de ladder naar boven gestuurd, maar helaas bleek de ladder niet lang genoeg. Een hoogwerker was ook geen optie omdat deze dan dichtbij kon komen.

Waterstraal

Dan maar niet de meest vriendelijke manier maar wel doeltreffend bleek even later. Het poesje laten schrikken van een hogedruk straal water. En dat bleek te helpen want het poesje sprong van de ene naar de andere boom kwam veilig op haar pootjes terecht en koos het bekende hazenpad.