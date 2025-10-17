'Ook prijzen van zilver en platina stijgen naar historisch hoogtepunt'

De goudprijs is wederom gestegen. Ook de prijzen van zilver en platina hebben ongekende historische hoogten bereikt. De zilverprijs heeft voor het eerst in veertien jaar de grens van 1.000 euro per kilo doorbroken en staat nu op bijna 1.500 euro per kilo. Dit is de hoogste zilverkoers ooit. Ook platina stijgt duidelijk en noteert nu 45.000 euro per kilo.

Het aantal transacties van zilveren munten en baren is op jaarbasis sterk toegenomen (+21 procent); de waarde hiervan steeg met 53 procent. Het aantal inkooptransacties van zilver lag in het derde kwartaal 38 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt doordat de meeste mensen meer zilver - zoals sieraden, maar ook schalen, bestek en beeldjes - in huis hebben dan goud.

De sterke belangstelling voor zilver past in een bredere trend: de aandacht voor edelmetalen als investering groeit snel. De zogenoemde goud-zilverratio, de verhouding tussen de prijzen van beide metalen, ligt nu rond de 80, terwijl die historisch gezien tussen de 60 en 70 schommelt. Dat betekent dat voor de prijs van één kilo goud ruim tachtig kilo zilver kan worden gekocht. Beleggers zien in zilver extra opwaarts potentieel.

Ook platina wint snel aan populariteit. Platina is dertig keer zeldzamer dan goud en steeg het afgelopen half jaar ongeveer 63 procent in waarde. Platina is een zeer hard en duurzaam metaal dat vrijwel ongevoelig is voor invloeden van buitenaf, zoals corrosie en oxidatie. Daarom gebruiken fabrikanten het edelmetaal voor onder meer industriële toepassingen en sieraden, en beleggers als investeringsproduct.

Renteverlagingen in Europa en de Verenigde Staten drijven onder meer de sterke stijging van de prijs van edelmetalen. Dit maakt goud, zilver en platina aantrekkelijker voor beleggers, omdat ze een veilig alternatief bieden voor obligaties met lage opbrengsten.