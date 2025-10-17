Vandaag Inside wint de Gouden Televizier-Ring 2025

Amsterdam

Na een spannende strijd kan er maar één programma de Gouden Televizier-Ring winnen. Het publiek heeft gesproken, want met 74 procent van de stemmen heeft Vandaag Inside de Gouden Televizier-Ring 2025 gewonnen. Het programma is daarmee de opvolger van Dwars Door de Lage Landen dat vorig jaar met de belangrijkste televisieprijs naar huis ging. Lees hier meer over de winnaar