Vandaag Inside wint de Gouden Televizier-Ring 2025
Na een spannende strijd kan er maar één programma de Gouden Televizier-Ring winnen. Het publiek heeft gesproken, want met 74 procent van de stemmen heeft Vandaag Inside de Gouden Televizier-Ring 2025 gewonnen. Het programma is daarmee de opvolger van Dwars Door de Lage Landen dat vorig jaar met de belangrijkste televisieprijs naar huis ging. Lees hier meer over de winnaar
Overige winnaars
Naast de Gouden Televizier-Ring werden ook de Televizier-Ringen uitgereikt en die gingen naar:
Televizier-Ring Acteur: Wesley van Klink
Televizier-Ring Presentator: Martijn Krabbé
Televizier-Ring Talent: Thomas van Groningen
Televizier-Ring Online-videoserie: Vlog Gerard Joling
Televizier-Ring Jeugd: Summer Break
Televizier-Ring Impact: Eva Jinek en Emma Heesters