Boer vindt lichaam op akker in Abbenes tijdens ploegen

Ploegen

De boer was met een ploeg bezig op het land toen hij het lichaam opmerkte. De politie is een onderzoek gestart om in kaart te brengen wie het slachtoffer is en hoe hij daar terecht is gekomen. Daarbij sluit de politie de optie niet uit dat het mogelijk om een verstekeling gaat die in de ruimte van het landingsgestel van een vliegtuig is gekropen.

Aanvliegroute naar Schiphol

De vindplek van het lichaam ligt namelijk op de aanvliegroute naar Schiphol waardoor het mogelijk is dat het slachtoffer uit de wielkast van het landingsgestel is gevallen toen deze vlak voor de landing opende. Vliegtuigen die vanaf de Noordzee komen en gaan landen op de Kaagbaan, draaien een bocht over Katwijk, Noordwijk en Oegstgeest en vliegen langs de A4. Ze dalen bij Abbenes en Nieuw-Vennep verder af om te landen op Schiphol.

Andere scenario's

De politie kijkt ook naar andere scenario's zoals een misdrijf. Het is nog niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat. En ook is onduidelijk hoe lang het lichaam al op de akker ligt.