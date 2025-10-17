Luchtruim boven PI Vught sluit permanent

Het luchtruim boven de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught wordt per 25 december 2025 permanent gesloten. Dat meldt het Ministerie van Justitie en Veiligheid vrijdagmiddag.

Tijdelijke sluiting wordt permanent op 25 december

'Daarmee komt een einde aan de tijdelijke sluiting die sinds 1 juli 2022 van kracht was. De maatregel is ingesteld om de veiligheid in en rond de inrichting te vergroten en risico’s op smokkel, spionage en vluchtpogingen via luchtvaartuigen te voorkomen', aldus het ministerie.

'Tegengaan voortzetting crimineel handelen vanuit detentie'

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Arno Rutte: “Met deze permanente luchtruimsluiting zetten we een belangrijke stap in het tegengaan van voortgezet crimineel handelen vanuit detentie. We zorgen ervoor dat gevangenen niet meer de kans krijgen om via drones of andere luchtvaartuigen middelen binnen te laten sluizen of te ontsnappen. De veiligheid van medewerkers, omwonenden en onze samenleving staat voorop.”

'Aantoonbaar bijgedragen aan het beperken van veiligheidsrisico’s'

De beslissing volgt op een positief advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Defensie, na een eerder verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De tijdelijke sluiting heeft de afgelopen jaren aantoonbaar bijgedragen aan het beperken van veiligheidsrisico’s. Daarom is besloten de maatregel permanent te maken.