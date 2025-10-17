Duitsland en Nederland kopen samen 222 Boxer Schakals

Vijandelijke infanterie, voertuigen, helikopters, drones: de veelzijdige Boxer Schakal is er tegen in te zetten. Duitsland en Nederland hebben er gezamenlijk flink wat van ingekocht. Goed voor de samenwerking tussen beide landen en een versterking van de NAVO-slagkracht.

De soepele gecombineerde aankoop is een goed voorbeeld van internationale samenwerking. Beide landen schaffen precies hetzelfde voertuig aan, op de communicatiemiddelen na. Nederland in eerste instantie 72 stuks en Duitsland 150.

Meer vuurkracht

Samen optrekken bij de inkoop bevordert de standaardisatie, schaalvergroting en de efficiënte productie van de Boxer Schakal. Dat is nodig om de productiecapaciteit van de Europese defensie-industrie op het vereiste niveau te krijgen. Ook gezamenlijk opereren verloopt beter. In Nederland geeft het nieuwe infanterievoertuig aanzienlijk meer vuurkracht aan de 13 Lichte Brigade in Oirschot. Hierdoor wordt invulling gegeven aan de eis van de NAVO om de verdediging van het NAVO-grondgebied te versterken.

Oplevering

De Boxer Schakals zijn inclusief reserveonderdelen en trainingsmiddelen ingekocht. Het voertuig heeft verder een 30mm Puma toren, die de schutter vanuit de cabine bedient. Daardoor zijn er meer plaatsen in het voertuig beschikbaar. Er is ruimte voor 9 personen.

Het contract voor de aanschaf is vandaag ondertekend door delegaties uit Duitsland en Nederland. De oplevering is gepland voor het vierde kwartaal van 2028. In het contract is ruimte om op termijn meer voertuigen aan te schaffen.