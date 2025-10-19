Steekincident Wibautstraat Zaandam, één aanhouding

Op zaterdagavond 18 oktober vond aan de Wibautstraat in Zaandam een steekincident plaats. Hierbij zijn twee personen gewond geraakt. Er is één verdachte aangehouden.

Het steekincident werd rond 19.20 uur gemeld. De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling. Eén van de gewonden is vervolgens ook aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident. Het gaat om een 41-jarige vrouw uit Zaandam. De politie doet verder onderzoek.