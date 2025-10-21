Economische zelfstandigheid vrouwen minder hard gegroeid

In 2024 was 70 procent van de vrouwen en 83 procent van de mannen economisch zelfstandig. Dat is ongeveer evenveel als in de twee jaren ervoor. Tot 2023 nam het aandeel economisch zelfstandige vrouwen nog jaarlijks toe. Bij mannen was de toename in die periode minder sterk. Dit blijkt uit de nieuwste inkomensgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Economisch zelfstandig zijn betekent dat iemands netto-inkomen uit werk minstens bijstandsniveau is. In 2024 was dit 1 295 euro per maand. Het aandeel economisch zelfstandigen wordt berekend voor mensen die geen onderwijs volgen en die tussen 15 jaar en de AOW-leeftijd zijn.

Stijgend minimumloon zorgde niet voor meer economische zelfstandigheid

In 2023 steeg het minimumloon meer dan de andere lonen. De bijstand is gekoppeld aan het minimumloon, dus die steeg ook. Daarom kwam het bedrag dat mensen verdienden minder snel boven de bijstand uit.

In 2024 waren relatief gezien niet meer mensen aan het werk, en ook hun gemiddelde werkweek was vrijwel even lang als een jaar eerder. Het aandeel economisch zelfstandigen veranderde daardoor nauwelijks.

In corona- en crisisjaar 2020 vlakte de groei bij vrouwen af en daalde het aandeel economisch zelfstandige mannen licht. Tot die tijd ging de aantrekkende economie gepaard met een stijging bij vooral vrouwen. Zij gingen toen vaker in een grotere deeltijdbaan werken.

3 op de 10 niet-economisch zelfstandige vrouwen werkt

Het grootste gedeelte van de mensen die niet economisch zelfstandig zijn, is afhankelijk van een uitkering. Een ander deel werkt wel, maar verdient minder dan het bijstandsniveau. Bij vrouwen is dat met 30 procent van de niet-economisch zelfstandigen een groter deel dan bij mannen (26 procent). Dit komt voor een deel doordat vrouwen vaker in deeltijd werken en een lager gemiddeld uurloon hebben.

Ook hebben vrouwen vaker dan mannen helemaal geen inkomen. Deze vrouwen hebben vaak een partner met inkomen, zijn gemiddeld ouder en hebben vaker kinderen dan vrouwen met inkomen.